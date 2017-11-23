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23.11.2017  14:30   

Возле Южного вокзала сбили насмерть неизвестного мужчину (Обновлено)

Авария произошла сегодня, 23 ноября, около шести часов утра.


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Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции,  на улице Полтавский шлях, 64, на пешеходном переходе железнодорожного моста, 57-летний водитель водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на пешехода, мужчину на вид 60 лет.

Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего.

Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  дтп, харьков
 
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