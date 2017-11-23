Возле Южного вокзала сбили насмерть неизвестного мужчину (Обновлено)

Авария произошла сегодня, 23 ноября, около шести часов утра.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на улице Полтавский шлях, 64, на пешеходном переходе железнодорожного моста, 57-летний водитель водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на пешехода, мужчину на вид 60 лет.
Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего.
Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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