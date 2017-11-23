Под Харьковом мужчина приревновал собутыльника к жене и зарезал кухонным ножом

Во время застолья 53-летний житель Дергачей нанес приятелю смертельное ножевое ранение в шею.
Полицию наутро вызвала 43-летняя супруга, которая сообщила о драке между мужчинами. На месте происшествия, в комнате дома, правоохранители обнаружили окровавленное тело мужчины. Как выяснилось, конфликт произошел еще вечером прошлого дня.
Хозяйка дома рассказала, что накануне ее муж выпивал с гостем. Оба ранее уже имели проблемы с законом, злоупотребляли алкоголем.
Во время застолья пьяный сожитель приревновал жену к приятелю. Мужчины подрались, а потом ревнивец схватился за кухонный нож. Раненный в шею гость до утра умер.
С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Его действия квалифицированы следователем по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.
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