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23.11.2017  12:30   

На Салтовке подожгли припаркованные у подъезда автомобили (ФОТО)

Сгорели автомобили «Kia Sportage» и «Honda CRV».


// ГСЧС

Сообщение о возгорании припаркованных возле многоэтажного жилого дома по улице Родниковой, 5, легковых автомобилей поступило 23 ноября в 3:33.

На тушение выехали два пожарно-спасательных отделения 22-й и 18-й частей ГСЧС в составе 8 спасателей.

На момент их прибытия огнем были охвачены моторные отсеки и частично салоны «Kia Sportage» и «Honda CRV». Общая площадь пожара составила 7 кв.м. Также существовала угроза опрокидывания огня на припаркованный рядом внедорожник.

В 3:47 пожар был локализован, в 4:18 полностью ликвидирован. Соседнее авто не пострадало.

Предполагаемая причина - занесение открытого источника огня.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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