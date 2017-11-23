23.11.2017 12:30

На Салтовке подожгли припаркованные у подъезда автомобили (ФОТО)

Сгорели автомобили «Kia Sportage» и «Honda CRV».



// ГСЧС

Сообщение о возгорании припаркованных возле многоэтажного жилого дома по улице Родниковой, 5, легковых автомобилей поступило 23 ноября в 3:33.



На тушение выехали два пожарно-спасательных отделения 22-й и 18-й частей ГСЧС в составе 8 спасателей.

На момент их прибытия огнем были охвачены моторные отсеки и частично салоны «Kia Sportage» и «Honda CRV». Общая площадь пожара составила 7 кв.м. Также существовала угроза опрокидывания огня на припаркованный рядом внедорожник.



В 3:47 пожар был локализован, в 4:18 полностью ликвидирован. Соседнее авто не пострадало.

Предполагаемая причина - занесение открытого источника огня.