23.11.2017 13:00

На Новых Домах сбили пешехода: полиция разыскивает свидетелей

Авария произошла 11 ноября около половины пятого вечера в районе дома №148 по на проспекту Льва Ландау.



// Нацполиция

Как сообщили в Нацполиции, водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на пешехода.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу.

Свидетелей и очевидцев аварии просят обращаться по телефонам: 102, 0995040996 или в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22. Следователь - майор полиции Дмитрий Прокопенко.