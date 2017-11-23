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23.11.2017  13:00   

На Новых Домах сбили пешехода: полиция разыскивает свидетелей

Авария произошла 11 ноября около половины пятого вечера в районе дома №148 по на проспекту Льва Ландау.


// Нацполиция

Как сообщили в Нацполиции, водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на пешехода.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу.

Свидетелей и очевидцев аварии просят обращаться по телефонам: 102, 0995040996 или в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22. Следователь - майор полиции Дмитрий Прокопенко.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  розыск, дтп, харьков
 
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