23.11.2017 13:31

Неравнодушные соседи вывели из горящего дома 90-летнюю женщину (ФОТО)

Поздно вечером в Котельном переулке, 19 загорелся деревянный частный дом.



// ГСЧС

Получив сообщение о пожаре в 23:01 22 ноября, на тушение выехали спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 11 человек.

На месте пожарные выяснили, что соседи, увидевшие дым, пришли на помощь пожилой женщине. Они нашли ее в задымленном помещении и вывели на улицу. 90-летняя женщина успела наглотаться токсичных продуктов горения, поэтому каретой скорой ее госпитализировали во 2-ю городскую больницу.



Дом был полностью деревянный, обмазанный глиной. Горели все внутренние конструкции, домашние вещи и частично крыша. Общая площадь пожара составила 50 кв.м.

Подав 2 пожарных ствола, спасатели в 00:12 прекратили распространение огня. До трех часов ночи они разбирали деревянные конструкции, чтобы добраться отдельных очагов горения и потушить их.



Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.