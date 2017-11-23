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23.11.2017  13:31   

Неравнодушные соседи вывели из горящего дома 90-летнюю женщину (ФОТО)

Поздно вечером в Котельном переулке, 19 загорелся деревянный частный дом.


// ГСЧС

Получив сообщение о пожаре в 23:01 22 ноября, на тушение выехали спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 11 человек.

На месте пожарные выяснили, что соседи, увидевшие дым, пришли на помощь пожилой женщине. Они нашли ее в задымленном помещении и вывели на улицу. 90-летняя женщина успела наглотаться токсичных продуктов горения, поэтому каретой скорой ее госпитализировали во 2-ю городскую больницу.

Дом был полностью деревянный, обмазанный глиной. Горели все внутренние конструкции, домашние вещи и частично крыша. Общая площадь пожара составила 50 кв.м.

Подав 2 пожарных ствола, спасатели в 00:12 прекратили распространение огня. До трех часов ночи они разбирали деревянные конструкции, чтобы добраться отдельных очагов горения и потушить их.

Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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