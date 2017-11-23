Под Харьковом задержали незаконных лесорубов (ФОТО)

Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб на сумму, превышающую 20 000 гривен.
В Богодуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что вблизи села Семенов Яр Богодуховского района неизвестные в лесополосе пилят деревья.
За совершение преступления сотрудники патрульной полиции задержали 30, 27, 25 и 20-летних местных жителей, а автомобиль со срубленными деревьями поставили на площадку отдела полиции.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. Ведется следствие.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: