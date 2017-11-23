23.11.2017 14:02

Под Харьковом задержали незаконных лесорубов (ФОТО)

Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб на сумму, превышающую 20 000 гривен.



// Нацполиция

В Богодуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что вблизи села Семенов Яр Богодуховского района неизвестные в лесополосе пилят деревья.



За совершение преступления сотрудники патрульной полиции задержали 30, 27, 25 и 20-летних местных жителей, а автомобиль со срубленными деревьями поставили на площадку отдела полиции.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. Ведется следствие.