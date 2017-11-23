 
Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом задержали незаконных лесорубов (ФОТО)
23.11.2017  14:02   

Под Харьковом задержали незаконных лесорубов (ФОТО)

Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб на сумму, превышающую 20 000 гривен.


// Нацполиция

В Богодуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что вблизи села Семенов Яр Богодуховского района неизвестные в лесополосе пилят деревья.

За совершение преступления сотрудники патрульной полиции задержали 30, 27, 25 и 20-летних местных жителей, а автомобиль со срубленными деревьями поставили на площадку отдела полиции.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы. Ведется следствие.

 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  вырубка леса, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.11 Криминал и происшествия В Новом Коротиче взбунтовались люди из-за незаконной вырубки леса (ВИДЕО)   15.11 Криминал и происшествия «Грибники» вырубили просеку в люботинском лесу 27.10 Криминал и происшествия В заповедном парке поймали браконьера с бензопилой (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил представителей Молодежного совета с двухлетием
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 