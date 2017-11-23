На Салтовке ограбили прохожего

Вызов о грабеже на улице Гвардейцев Широнинцев патрульные полицейские получили 22 ноября около 15:00.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: