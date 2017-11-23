23.11.2017 12:45

На Салтовке ограбили прохожего

Вызов о грабеже на улице Гвардейцев Широнинцев патрульные полицейские получили 22 ноября около 15:00.



Корреспондент

Заявитель рассказал копам, что неизвестный, угрожая физической расправой, забрал у него 50 гривен.

«Отреагировав на вызов, патрульным удалось неподалеку выявить мужчину, который подпадал под описания предполагаемого грабителя. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу. Задержанного передали следователям», - сообщают в пресс-службе патрульной полиции.