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23.11.2017  12:45   

На Салтовке ограбили прохожего

Вызов о грабеже на улице Гвардейцев Широнинцев патрульные полицейские получили 22 ноября около 15:00.


Корреспондент
Заявитель рассказал копам, что неизвестный, угрожая физической расправой, забрал у него 50 гривен.
 
«Отреагировав на вызов, патрульным удалось неподалеку выявить мужчину, который подпадал под описания предполагаемого грабителя. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу. Задержанного передали следователям», - сообщают в пресс-службе патрульной полиции.
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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