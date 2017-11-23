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23.11.2017  13:45   

Бойцы харьковского спецбатальона задержали правонарушителей в зоне АТО

Во время несения службы полицейские изъяли из двух автомобилей около 3 килограммов камней, похожих на янтарь и боеприпасы.


police.kharkov
По информации пресс-службы ГУНП, 17 ноября сотрудники батальона патрульной службы полиции особого назначения «Харьков», которые несут службу в зоне проведения АТО в городе Курахово Донецкой области, остановили автомобиль «Mercedes VITO» под управлением 30-летнего мужчины. Он направлялся из Киева в город Донецк. В автомобиле мужчины полицейские обнаружили около 3 килограммов камней разных оттенков желто-коричневого цвета, похожего на янтарь. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Марьинского отдела полиции.
 
19 ноября работники спецбатальона «Харьков» совместно с оперативниками главка и Изюмского отдела полиции остановили автомобиль «ВАЗ» под управлением 43-летнего мужчины. Во время осмотра автомобиля в багажном отделении было обнаружено 24 патрона, предмет, похожий на запал от гранаты и предмет, похожий на корпус гранаты «Ф-1». По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  ато, полиция, янтарь, харьков
 
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