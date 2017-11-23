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23.11.2017  14:15   

В Слободском районе Харькова вспыхнул пожар

Сегодня, 23 ноября, в 5:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Хлеборобной, 3 а.


kharkiv.dsns.gov.ua
К месту происшествия выехал дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части на 2-х автоцистернах в составе 9 человек личного состава.
 
«На момент прибытия спасателей огнем полностью была охвачена крыша хозяйственной постройки на площади около 60 кв.м. Существовала угроза распространения огня на 2 жилых дома, стоящих рядом. Спасатели немедленно приняли меры и не допустили возгорания домов. В 6:01 пожар был локализован, в 07:00 полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось сохранить человеческое жилье», - информируют в пресс-службе ГСЧС. 
 
По предварительным данным экспертов причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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