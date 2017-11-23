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23.11.2017  14:46   

В Харькове два подельника «отработали» у прохожего телефон

Сегодня, 23 ноября, около 10:00 патрульные получили сообщение о грабеже на улице Дружбы народов.


kharkivpolice
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, двое малознакомых мужчин ударили заявителя и забрали его мобильный телефон.
 
Прибывшие на вызов, неподалеку от места происшествия, патрульные полицейские обнаружили двух граждан, в которых потерпевший узнал своих обидчиков. Мужчин задержали до приезда следственно-оперативной группы. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, телефон, харьков
 
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