23.11.2017 14:46

В Харькове два подельника «отработали» у прохожего телефон

Сегодня, 23 ноября, около 10:00 патрульные получили сообщение о грабеже на улице Дружбы народов.



kharkivpolice

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, двое малознакомых мужчин ударили заявителя и забрали его мобильный телефон.

Прибывшие на вызов, неподалеку от места происшествия, патрульные полицейские обнаружили двух граждан, в которых потерпевший узнал своих обидчиков. Мужчин задержали до приезда следственно-оперативной группы. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.