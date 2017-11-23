23.11.2017 15:14

Застолье в Харькове закончилось убийством (ВИДЕО)

Пострадавший скончался на месте до приезда врачей скорой медицинской помощи.



police.kharkov

Происшествие произошло вечером 21 ноября в одной из квартир на улице Шишковская. Двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошла ссора, которая перешла в драку. В результате 40-летний хозяин квартиры избил своего знакомого руками и ногами по голове и туловищу. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть мужчины.

«Злоумышленника полицейские задержали сразу на месте совершения преступления. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - сообщил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.