Ночью на Баварии сгорел автомобиль (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения автомобиля.
Происшествие произошло 23 ноября около 2:00.
Утром в Новобаварский отдел полиции сообщили, что на улице Скурибова дача горит автомобиль «ВАЗ».
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей.
В полицию с официальным заявлением никто не обращался.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Проверка продолжается.
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