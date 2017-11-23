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23.11.2017  16:29   

Ночью на Баварии сгорел автомобиль (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства повреждения автомобиля.


// Нацполиция

Происшествие произошло 23 ноября около 2:00.

Утром в Новобаварский отдел полиции сообщили, что на улице Скурибова дача горит автомобиль «ВАЗ».

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей.

В полицию с официальным заявлением никто не обращался.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Проверка продолжается.

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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