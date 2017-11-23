В СИЗО передали пряники с необычной начинкой

В Харьковском учреждении исполнения наказаний (№ 27) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.
22 ноября при осмотре посылки, поступившей на имя заключенного К. от гражданки П., в середине пряников были обнаружены сим-карты оператора мобильной связи и полиэтиленовый сверток черного цвета с веществом неизвестного происхождения, похожем на наркотическое.
Запрещенные предметы изъяты.
По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно законодательству Украины.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: