23.11.2017 17:01

В СИЗО передали пряники с необычной начинкой

В Харьковском учреждении исполнения наказаний (№ 27) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.



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22 ноября при осмотре посылки, поступившей на имя заключенного К. от гражданки П., в середине пряников были обнаружены сим-карты оператора мобильной связи и полиэтиленовый сверток черного цвета с веществом неизвестного происхождения, похожем на наркотическое.

Запрещенные предметы изъяты.



По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно законодательству Украины.