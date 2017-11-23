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23.11.2017  17:01   

В СИЗО передали пряники с необычной начинкой

В Харьковском учреждении исполнения наказаний (№ 27) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.


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22 ноября при  осмотре посылки, поступившей на имя заключенного К. от гражданки П., в середине пряников были обнаружены сим-карты оператора мобильной связи и полиэтиленовый сверток черного цвета с веществом неизвестного происхождения, похожем на наркотическое.

Запрещенные предметы изъяты.

По факту изъятия вещества составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области для принятия решения согласно законодательству Украины.

Тэги:  наркотики, сизо, харьков
 
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