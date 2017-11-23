23.11.2017 16:45

На пожаре под Харьковом сгорела мать двоих детей

22 ноября в 23:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Слободской, 78 в поселке Песочин Харьковского района.



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К месту вызова были направлены 2 отделения 7-й пожарной части из Харькова. На момент прибытия спасателей дом площадью 80 кв.м. пылал полностью.

«Как стало известно со слов очевидцев, в доме на момент возникновения возгорания находились 32-летняя мать и 2 ее сына 8 и 13 лет. Дети успели самостоятельно выйти наружу через окно и не получили повреждения, но их мать осталась внутри. Ее обгоревшее тело нашли спасатели во время тушения пожара. Локализация огня состоялась в 00:57, ликвидация - в 3:29», - информируют в пресс-службе ГСЧС.

Тушили пожар 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС, а также местная пожарная команда.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции для установления обстоятельств и причины пожара.