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23.11.2017  16:45   

На пожаре под Харьковом сгорела мать двоих детей

22 ноября в 23:55 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Слободской, 78 в поселке Песочин Харьковского района.


Сегодня
К месту вызова были направлены 2 отделения 7-й пожарной части из Харькова. На момент прибытия спасателей дом площадью 80 кв.м. пылал полностью. 
 
«Как стало известно со слов очевидцев, в доме на момент возникновения возгорания находились 32-летняя мать и 2 ее сына 8 и 13 лет. Дети успели самостоятельно выйти наружу через окно и не получили повреждения, но их мать осталась внутри. Ее обгоревшее тело нашли спасатели во время тушения пожара. Локализация огня состоялась в 00:57, ликвидация - в 3:29», - информируют в пресс-службе ГСЧС. 
 
Тушили пожар 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС, а также местная пожарная команда.
 
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции для установления обстоятельств и причины пожара.
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, песочин
 
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