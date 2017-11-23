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23.11.2017  18:21   

В Харькове разыскивают пропавшего без вести подростка (ФОТО)

Сотрудниками Московского отдела полиции разыскивается Александр Рафальский, 2001 года рождения.


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Как сообщают в пресс-службе ГУНП, парень 10 октября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
 
Приметы: на вид 16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно русые, глаза голубые.
 
Был одет в синий жилет, спортивный костюм черного цвета с белыми вставками, темно синюю футболку с красной окантовкой, кроссовки белого цвета.
 
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 102, (057) 738-30-24, 063-720-2175 или другими доступными способам», - говорят в пресс-службе правоохранителей. 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, подросток, харьков
 
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