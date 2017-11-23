23.11.2017 18:49

Полицейские разоружили жителя Харьковщины

56-летний мужчина хранил оружие и боеприпасы в собственном доме.



police.kharkov

В дежурную часть Печенежского отделения полиции поступило сообщение о том, что житель поселка Кицовка незаконно хранит дома оружие.

«В ходе санкционированного обыска домовладения 56-летнего мужчины полицейские обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, нож, 28 патронов, гильзы и банку с порохом. Обнаруженные предметы направлены на исследование», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.