23.11.2017 19:23

Под Харьковом поймали мопедного вора

Правоохранители задержали 34-летнего жителя Дергачевского района.



police.kharkov

С заявлением об исчезновении из собственного двора мопеда в полицию обратился 42-летний житель поселка Хорошево.

«Через неделю розыскных мероприятий работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель поселка Цуповка Дергачевского района. Мужчина временно проживал у своей подруги в поселке Хорошево. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенное транспортное средство вор успел продать, а деньги потратил на собственные нужды», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.

Полицейские изъяли похищенный транспорт и вернули владельцу.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления.