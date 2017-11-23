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23.11.2017  19:23   

Под Харьковом поймали мопедного вора

Правоохранители задержали 34-летнего жителя Дергачевского района.


police.kharkov
С заявлением об исчезновении из собственного двора мопеда в полицию обратился 42-летний житель поселка Хорошево.
 
«Через неделю розыскных мероприятий работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель поселка Цуповка Дергачевского района. Мужчина временно проживал у своей подруги в поселке Хорошево. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Похищенное транспортное средство вор успел продать, а деньги потратил на собственные нужды», - рассказывают в пресс-службе ГУНП.
 
Полицейские изъяли похищенный транспорт и вернули владельцу.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  мопед, кража, харьков
 
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