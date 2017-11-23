23.11.2017 19:45

В Харькове задержали грабителя, который поджидал своих жертв возле клуба

21-летнему злоумышленнику объявлено о подозрениях в совершении двух грабежей и кражи.



police.kharkov

На время проведения следственных мероприятий суд избрал в отношении парня меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Как выяснилось, подозреваемый в течение октября и ноября приходил к одному из развлекательных заведений города и ждал, когда из клуба выйдет посетитель в нетрезвом состоянии. После чего парень отбирал у граждан мобильные телефоны. Также, он совершил кражу роутера в одном из магазинов техники», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Оперативники Шевченковского отдела полиции в городе Харькове в течение нескольких недель установили личность злоумышленника и задержали его.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.186 (грабеж) и ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное парню грозит до 6 лет лишения свободы.