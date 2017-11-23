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23.11.2017  19:45   

В Харькове задержали грабителя, который поджидал своих жертв возле клуба

21-летнему злоумышленнику объявлено о подозрениях в совершении двух грабежей и кражи.


police.kharkov
На время проведения следственных мероприятий суд избрал в отношении парня меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
«Как выяснилось, подозреваемый в течение октября и ноября приходил к одному из развлекательных заведений города и ждал, когда из клуба выйдет посетитель в нетрезвом состоянии. После чего парень отбирал у граждан мобильные телефоны. Также, он совершил кражу роутера в одном из магазинов техники», - сообщают в пресс-службе ГУНП. 
 
Оперативники Шевченковского отдела полиции в городе Харькове в течение нескольких недель установили личность злоумышленника и задержали его.
 
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.186 (грабеж) и ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное парню грозит до 6 лет лишения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  вор, кража, харьков, полиция
 
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