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24.11.2017  17:24   

В сторожке для охраны сгорел мужчина (Обновлено, ФОТО)

Пожар произошел в ночь на 24 ноября.


// ГСЧС

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в 00:44 произошел пожар в помещении для охраны ООО «Модерн-21» на улице Сельскохозяйственной, 1.

Возгорание возникло в отдельно стоящем здании охраны этого предприятия, сообщили в ГСЧС.

На место вызова немедленно прибыли 3 пожарно-спасательных подразделения ДСНС. Прибыв, спасатели сразу организовали разведку пожара. Внутри сторожка была полностью охвачена огнем на площади 15 кв.м. Сбив пламя, пожарные нашли в ней тело погибшего охранника, 1954 года рождения.

В 1:07 подразделения ДСНС локализовали огонь, а в 02:30 полностью ликвидировали его. На месте происшествия работали 15 пожарных и 3 пожарных автоцистерны.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, которая устанавливает обстоятельства и причину пожара.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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