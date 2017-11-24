В частном доме под Харьковом обнаружили схрон с оружием (ВИДЕО, ФОТО)

Запрещенные предметы хранил житель села Петровское.
Изъяли оружие работники Балаклейского отдела полиции и Службы безопасности Украины в ходе проведения операции «Оружие-взрывчатка».
Правоохранители провели санкционированный обыск домовладения 47-летнего мужчины, во время которого обнаружили тайник с огнестрельным стрелковым оружием неустановленного модели и боеприпасы. Следователи изъяли 2 карабина, пистолет, пистолет и патроны к охотничьему оружию. Происхождение оружия устанавливается.
Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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