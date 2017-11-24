24.11.2017 11:55

Под Харьковом насмерть сбили пешехода

58-летний мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.



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Наезд произошел вколо шести часов вечера 23 ноября.

Как сообщили в полиции, на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» автомобиль «Шевроле» под управлением 25-летнего харьковчанина, совершил наезд на пешехода - 58-летнего харьковчанина.



Пострадавший от полученных травм погиб на месте.



На место происшествия выждала следственно-оперативная группа, сотрудники следственного управления и эксперты. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.