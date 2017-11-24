Под Харьковом обокрали женщину, занимавшуюся сетевым маркетингом

31-летняя жительница Великобурлукского района украла у знакомой сумку, в которой находились около 3 тысяч гривен, документы и личные вещи.
46-летняя женщина заявила в полицию, что на рабочем месте у нее исчезли вещи.
Как выяснилось, накануне заявительница рассказала коллегам, что собрала достаточную сумму денег для заказа косметики.
Женщина вышла из кабинета и оставила сумку с деньгами там, а когда вернулась, обнаружила ее отсутствие.
Работники следственно-оперативной группы оперативно установили и задержали злоумышленница. Ею оказалась 31-летняя местная жительница. Женщина ехала в такси в Харьков.
Вещественные доказательства изъяты. Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
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