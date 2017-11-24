Житель Змиева торговал автомобилями с перебитыми номерами

В Змиевском районе правоохранители остановили для проверки автомобиль «Volkswagen» под управлением 36-летней женщины и обнаружили, что номер кузова в иномарке был уничтожен кустарным способом, а также подделано свидетельство о его регистрации.
В ходе проведения досудебного следствия полицейские установили, что автомобиль продал женщине 22-летний житель города Змиева.
В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства молодого полицейские изъяли ряд поддельных свидетельств о регистрации и два автомобиля «ГАЗ» и «SUZUKI» с поддельными номерами государственной регистрации и кузова.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.
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