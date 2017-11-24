 
Главная Новости Криминал и происшествия Житель Змиева торговал автомобилями с перебитыми номерами
24.11.2017  12:57   

Житель Змиева торговал автомобилями с перебитыми номерами

В Змиевском районе правоохранители остановили для проверки автомобиль «Volkswagen» под управлением 36-летней женщины и обнаружили, что номер кузова в иномарке был уничтожен кустарным способом, а также подделано свидетельство о его регистрации.


// Facebook

В ходе проведения досудебного следствия полицейские установили, что автомобиль продал женщине 22-летний житель города Змиева.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства молодого полицейские изъяли ряд поддельных свидетельств о регистрации и два автомобиля «ГАЗ» и «SUZUKI» с поддельными номерами государственной регистрации и кузова.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  полициф, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил представителей Молодежного совета с двухлетием
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 