24.11.2017 15:01

В лесопосадке на ХТЗ варили наркотики

Сотрудники батальона полиции охраны задержали двух 31-летних мужчин и 29-летнюю женщину, которые в лесополосе готовили наркотическую смесь.



// Нацполиция

В лесополосе на улице Пирогова наряд реагирования увидел подозрительного мужчину. Подойдя ближе, полицейские выяснили, что человек занимается изготовлением наркотического вещества. На месте происшествия правоохранители изъяли 2 шприца с веществом бурого цвета, 3 пластиковые бутылки с остатками наркотических веществ и принадлежности для изготовления наркотического средства.



Все вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на исследование.



Предварительно факт происшествия квалифицированы по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.