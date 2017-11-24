24.11.2017 12:45

На Харьковщине сигарета убила мужчину

23 ноября в 13:01 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Полтавский шлях, 25 в городе Люботин.



kharkiv.dsns.gov.ua

На место вызова прибыли спасатели 48-й Государственной пожарно-спасательной части из Люботина.

«На момент прибытия спасательных подразделений в жилом помещении горел диван и домашние вещи, в результате чего произошло сильное задымление. Площадь пожара составила 2 кв.м. В ходе ликвидации огня спасатели обнаружили тело мужчины, 1953 года рождения. Локализация огня состоялась в 13:10, ликвидация - в 13:25», - информируют в пресс-службе ГСЧС.

По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при курении.