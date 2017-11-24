Известный российский бренд с магазинами по всей Украине обвинили в финансировании террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили известного производителя одежды на финансировании террористической организации «ЛНР».
Во время досудебного следствия правоохранители установили, что дельцы организовали производство продукции на временно неподконтрольной украинской властью территории Луганской области.
Изготовленный товар реализовывался в сети фирменных магазинов по всей территории Украины. По информации спецслужбы, дельцы платили «налоги» к так называемым государственных органов «ЛНР», деньги использовались, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков.
Следователи Службы безопасности Украины провели ряд санкционированных обысков в офисах и складских помещениях коммерсантов в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Во время которых правоохранители обнаружили документацию и значительное количество готовой к реализации продукции.
Анализ изъятых материалов и документов подтверждает факт производства продукции именно на производственных мощностях, расположенных на временно оккупированной территории Луганщины. Сотрудники спецслужбы установили, что в дальнейшем товар транспортировали через неконтролируемую участок украинской границы на территорию Российской Федерации. Дельцы подделывали документы по изготовлению продукции якобы на территории РФ и других стран и на их основании ввозили товар через таможенную границу Украины для реализации.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
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