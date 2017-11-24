Грузовик с дровами попал в ДТП

Машина снесла забор и въехала на частный двор.
Как сообщили «Дозору», авария произошла на выезде из Дергачей в сторону Харькова.
Грузовик с дровами въехал во двор частного дома. Снес забор.
Полицейские на месте выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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