Грузовик с дровами попал в ДТП

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 24 ноября Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 24 ноября В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.