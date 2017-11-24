 
Главная Новости Криминал и происшествия Грузовик с дровами попал в ДТП
24.11.2017  13:27   

Грузовик с дровами попал в ДТП

Машина снесла забор и въехала на частный двор.


// Facebook

Как сообщили «Дозору», авария произошла на выезде из Дергачей в сторону Харькова.

Грузовик с дровами въехал во двор частного дома. Снес забор.

Полицейские на месте выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.11 Криминал и происшествия Под Харьковом насмерть сбили пешехода 23.11 Криминал и происшествия Возле Южного вокзала сбили насмерть неизвестного мужчину (Обновлено) 23.11 Криминал и происшествия На Новых Домах сбили пешехода: полиция разыскивает свидетелей
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил представителей Молодежного совета с двухлетием
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 