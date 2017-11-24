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24.11.2017  13:46   

В Харькове поймали грабителя, который сорвал с женщины цепочку

Злоумышленником оказался ранее судимый 28-летний житель Харьковской области.


news.pn
В Новобаварский отдел полиции обратилась 40-летняя женщина. Она сообщила, что на улице к ней подбежал незнакомец и сорвал с шеи золотую цепочку. Сумма нанесенного материального ущерба составила более 3600 гривен.
 
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Злоумышленником оказался 28-летний житель Валковского района, который снимал квартиру и жил в Харькове. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время доказана его причастность к совершению еще двух грабежей на территории Новобаварского района», - информируют в пресс-службе ГУНП. 
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении данного преступления.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  цепочка, грабитель, харьков, полиция
 
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