24.11.2017 13:46

В Харькове поймали грабителя, который сорвал с женщины цепочку

Злоумышленником оказался ранее судимый 28-летний житель Харьковской области.



news.pn

В Новобаварский отдел полиции обратилась 40-летняя женщина. Она сообщила, что на улице к ней подбежал незнакомец и сорвал с шеи золотую цепочку. Сумма нанесенного материального ущерба составила более 3600 гривен.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Злоумышленником оказался 28-летний житель Валковского района, который снимал квартиру и жил в Харькове. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время доказана его причастность к совершению еще двух грабежей на территории Новобаварского района», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении данного преступления.