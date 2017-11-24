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24.11.2017  14:15   

Харьковские полицейские задержали торговца «солями»

Работники Управления противодействия наркопреступности под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры задержали 29-летнего мужчину, который продал 2 дозы психотропного вещества «соли» (PVP), весом около 0,5 г, по 200 гривен.


police.kharkov
Во время проведения обыска по месту жительства мужчины полицейские обнаружили полимерный пакет с психотропным веществом «соли» (PVP), весом около 1,5 грамма, электронные весы и деньги.
 
«Как выяснилось, 29-летний мужчина через Интернет, путем получения закладок, покупал оптовыми партиями психотропное вещество и сбывал его. С «покупателями» мужчина встречался лично. Во время очередной сделки он был задержан сотрудниками полиции», - сообщают в пресс-службе ГУНП. 
 
Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения и объявления о подозрении. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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