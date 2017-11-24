На конечной троллейбус без водителя скатился в овраг (ФОТО)

Инцидент произошел на троллейбусном круге «двойки» в поселке Жуковского.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.
«Водитель вышел поправить отпавшие «рога». И, видимо, забыл зафиксировать троллейбус. Слава Богу, что в нем не было людей. Троллейбус покатился и скатился в яр», – написал он.
По словам Сидоренко, транспорт теперь подлежит ремонту, а водитель будет уволен.
«Возможно, это будет не единственным кадровым решением в данной ситуации», – добавил директор департамента.
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