24.11.2017 13:53

На конечной троллейбус без водителя скатился в овраг (ФОТО)

Инцидент произошел на троллейбусном круге «двойки» в поселке Жуковского.



Фото: Василий Голосный

Об этом на своей странице в Facebook сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.



«Водитель вышел поправить отпавшие «рога». И, видимо, забыл зафиксировать троллейбус. Слава Богу, что в нем не было людей. Троллейбус покатился и скатился в яр», – написал он.



По словам Сидоренко, транспорт теперь подлежит ремонту, а водитель будет уволен.



«Возможно, это будет не единственным кадровым решением в данной ситуации», – добавил директор департамента.