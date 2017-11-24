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24.11.2017  13:53   

На конечной троллейбус без водителя скатился в овраг (ФОТО)

Инцидент произошел на троллейбусном круге «двойки» в поселке Жуковского.


Фото: Василий Голосный

Об этом на своей странице в Facebook сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Водитель вышел поправить отпавшие «рога». И, видимо, забыл зафиксировать троллейбус. Слава Богу, что в нем не было людей. Троллейбус покатился и скатился в яр», – написал он.

По словам Сидоренко, транспорт теперь подлежит ремонту, а водитель будет уволен.

«Возможно, это будет не единственным кадровым решением в данной ситуации», – добавил директор департамента.

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Тэги:  троллейбус, сидоренко, харьков
 
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