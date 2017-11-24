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24.11.2017  16:01   

На Харьковщине полицейские изъяли боеприпасы

В ходе санкционированного обыска в доме ранее судимого 54-летнего села Глушковка правоохранители обнаружили боеприпасы Второй Мировой войны - противотанковую гранату, две гранаты «Ф-1» и запал.


// Нацполиция

Мужчина пояснил, что нашел боеприпасы во время поисков металла и планировал сдать в пункт приема металлолома.
 

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевой припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  снаряд, подиция, харьков
 
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