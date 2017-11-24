24.11.2017 16:01

На Харьковщине полицейские изъяли боеприпасы

В ходе санкционированного обыска в доме ранее судимого 54-летнего села Глушковка правоохранители обнаружили боеприпасы Второй Мировой войны - противотанковую гранату, две гранаты «Ф-1» и запал.



// Нацполиция

Мужчина пояснил, что нашел боеприпасы во время поисков металла и планировал сдать в пункт приема металлолома.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевой припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.