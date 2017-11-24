24.11.2017 17:15

Правоохранители задержали «телефонного террориста» (ВИДЕО)

Личность злоумышленника и его местонахождение полицейские Змиевского отдела полиции установили в течение 20 минут.



police.kharkov

24 ноября около 9:00 в полицию поступило сообщение о заминировании административного здания в городе Змиев, где расположены районный суд и прокуратура. По адресу выехали следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехники.

Как рассказал начальник взрыво-технического управления ГУНП в Харьковской области Дмитрий Каракуркчи, полицейские осмотрели более тысячи квадратных метров здания и прилегающей территории, эвакуировали 50 человек. Из-за сообщения о взрывчатке работа двух государственных учреждений была парализована на несколько часов. Никаких взрывчатых веществ правоохранители не обнаружили.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, полицией был принят комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий по установлению лица, совершившего данное уголовное правонарушение. На поиски злоумышленника был ориентирован личный состав отдела полиции и группы реагирования патрульной полиции. Почти за 20 минут лицо псевдоминера было установлено. Им оказался 29-летний местный житель, неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений.

Мужчина во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому назвать следователям мотив своего поступка он так и не смог.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.