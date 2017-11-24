24.11.2017 18:02

На Харьковщине кошка задушила младенца

Несчастный случай произошел в результате того, что взрослые оставили ребенка без присмотра.



police.kharkov

23 ноября в 19:00 в полицию поступило сообщение от жителей села Цуповка Дергачевского района о гибели трехмесячного мальчика. На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, ювенальной превенции, эксперты-криминалисты.

«Полицейские выяснили, что трагедия произошла по месту жительства семьи ребенка. Предварительно установлено, что коляску с младенцем родители вывезли на улицу для прогулки и на некоторое время оставили ребенка одного. Когда взрослые вернулись, то увидели, что в коляску забралась кошка и легла ребенку на лицо. По предварительным выводам экспертов, смерть мальчика наступила в результате асфиксии», - информируют в пресс-службе ГУНП.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Досудебное расследование продолжается.