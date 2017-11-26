26.11.2017 13:17

ДТП на Харьковщине: пострадало 7 человек (ФОТО)

Авария произошла 25 ноября около 20:30 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле села Снежков Валковского района.



police.kharkov

По информации пресс-службы ГУНП, 60-летний водитель автомобиля «Хюндай» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего совершил столкновение с рейсовым автобусом «Мерседес».

В результате ДТП пострадали водитель, 53 и 58-летняя пассажирки «Хюндай» и 4 пассажирки автобуса в возрасте от 54 до 62 лет. Все пострадавшие были доставлены в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова. Состояние здоровья одной из пассажирок «Хюндай» средней тяжести, других пострадавших - удовлетворительное. После осмотра врачи отпустили троих пострадавших домой.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.