Поезд сбил насмерть мужчину под Харьковом

28-летний житель села Южное Харьковского района от полученных травм погиб на месте.
Трагедия произошла 26 ноября около часа ночи недалеко от железнодорожной станции «Липковатовка».
Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
Звезды обещают спокойствие и тишину. Любые виды интеллектуального отдыха подойдут. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
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