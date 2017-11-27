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27.11.2017  10:34   

Поезд сбил насмерть мужчину под Харьковом

28-летний житель села Южное Харьковского района от полученных травм погиб на месте.


// Wikimapia

Трагедия произошла 26 ноября около часа ночи недалеко от железнодорожной станции «Липковатовка».

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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