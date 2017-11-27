Маршрутный автобус смял прицеп легковушки (ФОТО)

Пассажиров в салоне не было, водитель автобуса с легкими повреждениями доставлен в неотложку.
Столкновение произошло около 6.50 воскресенья на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в поселке Песочин.
Водитель маршрутного автобуса «Богдан» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ».
На момент аварии пассажиров в автобусе сообщением «Песочин-Харьков» не было. 52-летний водитель автобуса получил легкие телесные повреждения и доставлен в больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова.
62-летний водитель автомобиля не пострадал.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Звезды обещают спокойствие и тишину. Любые виды интеллектуального отдыха подойдут. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
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