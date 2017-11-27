 
Главная Новости Криминал и происшествия Маршрутный автобус смял прицеп легковушки (ФОТО)
27.11.2017  11:30   

Маршрутный автобус смял прицеп легковушки (ФОТО)

Пассажиров в салоне не было, водитель автобуса с легкими повреждениями доставлен в неотложку.


// Нацполиция

Столкновение произошло около 6.50 воскресенья на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в поселке Песочин.

Водитель маршрутного автобуса «Богдан» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ».

На момент аварии пассажиров в автобусе сообщением «Песочин-Харьков» не было. 52-летний водитель автобуса получил легкие телесные повреждения и доставлен в больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова.

62-летний водитель автомобиля не пострадал.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.11 Криминал и происшествия Иномарки сыграли «в догонялки» на проспекте Науки 26.11 Криминал и происшествия ДТП на Харьковщине: пострадало 7 человек (ФОТО) 24.11 Криминал и происшествия Грузовик с дровами попал в ДТП
 
 

Видео

В Немышлянском районе открыли детский сад №73
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 