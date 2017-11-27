27.11.2017 11:30

Маршрутный автобус смял прицеп легковушки (ФОТО)

Пассажиров в салоне не было, водитель автобуса с легкими повреждениями доставлен в неотложку.



// Нацполиция

Столкновение произошло около 6.50 воскресенья на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в поселке Песочин.



Водитель маршрутного автобуса «Богдан» не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ».

На момент аварии пассажиров в автобусе сообщением «Песочин-Харьков» не было. 52-летний водитель автобуса получил легкие телесные повреждения и доставлен в больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова.

62-летний водитель автомобиля не пострадал.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.