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27.11.2017  12:24   

Двухлетний ребенок застрял рукой в мясорубке. Мальчик получил инвалидность (ВИДЕО)

Происшествие случилось вечером субботы в поселке Кегичевка.


// ГСЧС

Рука двухлетнего Данилы застряла в мясорубке внутри корпуса мясоприемника и шнекового вала. Самостоятельно вытянуть пальцы руки он не мог. Не помогли освободиться ему и взрослые, после чего и вызвали службу спасения.

На вызов приехали четверо спасателей. Они сразу успокоили мальчика и его маму, сообщили, что сейчас будет все в порядке и немедленно приступили к операции по спасению.

Корпус мясорубки распилили «болгаркой», и рука мальчика была освобождена. Вся операция длилась 30 минут.

К сожалению, в результате своей неосторожности мальчик получил инвалидность.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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