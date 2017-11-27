Двухлетний ребенок застрял рукой в мясорубке. Мальчик получил инвалидность (ВИДЕО)

Происшествие случилось вечером субботы в поселке Кегичевка.
Рука двухлетнего Данилы застряла в мясорубке внутри корпуса мясоприемника и шнекового вала. Самостоятельно вытянуть пальцы руки он не мог. Не помогли освободиться ему и взрослые, после чего и вызвали службу спасения.
На вызов приехали четверо спасателей. Они сразу успокоили мальчика и его маму, сообщили, что сейчас будет все в порядке и немедленно приступили к операции по спасению.
Корпус мясорубки распилили «болгаркой», и рука мальчика была освобождена. Вся операция длилась 30 минут.
К сожалению, в результате своей неосторожности мальчик получил инвалидность.
Звезды обещают спокойствие и тишину. Любые виды интеллектуального отдыха подойдут. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
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