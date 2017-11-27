27.11.2017 12:48

Иномарки сыграли «в догонялки» на проспекте Науки

Около восьми утра понедельника, 27 ноября, на проспекте Науки, 92/2 произошло ДТП без пострадавших.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Daewoo lanos, который двигался впереди.

В результате водитель Chevrolet Niva не учел изменения дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, который остановился впереди.



Полицейские составили два протокола по статье 124 водителей автомобилей Mitsubishi Lancer и Chevrolet.