Иномарки сыграли «в догонялки» на проспекте Науки

Около восьми утра понедельника, 27 ноября, на проспекте Науки, 92/2 произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Daewoo lanos, который двигался впереди.
В результате водитель Chevrolet Niva не учел изменения дорожной обстановки и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, который остановился впереди.
Полицейские составили два протокола по статье 124 водителей автомобилей Mitsubishi Lancer и Chevrolet.
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