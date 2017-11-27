27.11.2017 13:32

В гаражах на Немышле сгорели три автомобиля (ВИДЕО)

Ночью 26 ноября в гаражных боксах на территории частного домовладения на улице Тракторной загорелись легковые автомобили.



// ГСЧС

Получив сообщение о пожаре в 2:30, на тушение выехали шесть пожарно-спасательных отделений Московского, Немышлянского и Индустриального районов города в количестве 25 спасателей.

На момент их прибытия огнем были охвачены 3 гаражных бокса, в которых горели моторные отсеки и салоны автомобилей «Dewoo Lanos», «Seat» и «Scoda Octavia». Общая площадь пожара составила 200 кв.м.



Во время пожара получил отравлением угарным газом владелец боксов, мужчина 1959 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу.



В 3:34 пожар был локализован, в 6:20 полностью ликвидирован.



По предварительным данным возгорание произошло из-за неисправности системы электроснабжения.



Факт события внесен в Журнала единого реестра заявлений и сообщений. Правоохранители устанавливают все обстоятельства данного происшествия.