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27.11.2017  13:32   

В гаражах на Немышле сгорели три автомобиля (ВИДЕО)

Ночью 26 ноября в гаражных боксах на территории частного домовладения на улице Тракторной загорелись легковые автомобили.


// ГСЧС

Получив сообщение о пожаре в 2:30, на тушение выехали шесть пожарно-спасательных отделений Московского, Немышлянского и Индустриального районов города в количестве 25 спасателей.

На момент их прибытия огнем были охвачены 3 гаражных бокса, в которых горели моторные отсеки и салоны автомобилей «Dewoo Lanos», «Seat» и «Scoda Octavia». Общая площадь пожара составила 200 кв.м.

Во время пожара получил отравлением угарным газом владелец боксов, мужчина 1959 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу.

В 3:34 пожар был локализован, в 6:20 полностью ликвидирован.

По предварительным данным возгорание произошло из-за неисправности системы электроснабжения.

Факт события внесен в Журнала единого реестра заявлений и сообщений. Правоохранители устанавливают все обстоятельства данного происшествия.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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