В гаражах на Немышле сгорели три автомобиля (ВИДЕО)

Ночью 26 ноября в гаражных боксах на территории частного домовладения на улице Тракторной загорелись легковые автомобили.
Получив сообщение о пожаре в 2:30, на тушение выехали шесть пожарно-спасательных отделений Московского, Немышлянского и Индустриального районов города в количестве 25 спасателей.
На момент их прибытия огнем были охвачены 3 гаражных бокса, в которых горели моторные отсеки и салоны автомобилей «Dewoo Lanos», «Seat» и «Scoda Octavia». Общая площадь пожара составила 200 кв.м.
Во время пожара получил отравлением угарным газом владелец боксов, мужчина 1959 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу.
В 3:34 пожар был локализован, в 6:20 полностью ликвидирован.
По предварительным данным возгорание произошло из-за неисправности системы электроснабжения.
Факт события внесен в Журнала единого реестра заявлений и сообщений. Правоохранители устанавливают все обстоятельства данного происшествия.
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