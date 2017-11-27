27.11.2017 15:27

Интернет-мошенники с OLX попались полиции

Полицейские Харьковщины задержали группу лиц, которые занимались мошенничеством в сети Интернет.



// Facebook

25-летний житель Нововодолажского района создал преступную схему, которая приносила прибыль ему и еще четырем соучастникам.



Злоумышленники создали объявления на официальном сайте «OLX», где предлагали продажу различных товаров. За реализацию предлагаемого имущества мошенники требовали внести стопроцентную предоплату, которую присваивали себе.



Преступную группу разоблачили сотрудники сектора криминальной полиции Нововодолажского ОП в рамках проведения целевой общегосударственной оперативно-профилактической операции «Трикстер».



Полицейскими установлены двое пострадавших, которым нанесен материальный ущерб на сумму 2000 гривен. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, пострадавших от мошеннических действий.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Всем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении указанного преступления.