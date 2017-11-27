ДТП на Алексеевке: машина врезалась в столб, водитель в больнице

Авария произошла сегодня, 27 ноября, около часа дня на улице Клочковской, 101.
По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Ваз 21013 и Ford Fusion.
Водителя автомобиля Ford госпитализировали каретой скорой помощи в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Звезды обещают спокойствие и тишину. Любые виды интеллектуального отдыха подойдут. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
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