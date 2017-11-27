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27.11.2017  16:06   

ДТП на Алексеевке: машина врезалась в столб, водитель в больнице

Авария произошла сегодня, 27 ноября, около часа дня на улице Клочковской, 101.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Ваз 21013 и Ford Fusion.

Водителя автомобиля Ford госпитализировали каретой скорой помощи в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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