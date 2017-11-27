На Баварии разбили и подожгли иномарку

Полицейские задержали мужчин, которые подожгли автомобиль.
26 ноября около 23:40 в полицию сообщили, что на Ново-Баварском проспекте, 101 двое неизвестных разбили автомобиль марки Renault Kangoo и подожгли сиденья.
Прибывшие на место патрульные увидели поврежденную машину, которая горела. Полицейские сразу вызвали бригаду ГСЧС, сотрудники которой потушили пожар.
В результате происшествия никто не пострадал.
Полицейские установили, что стекло в автомобиле разбили двое неизвестных в масках.
С помощью граждан работникам полиции удалось быстро задержать лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 19 и 21-летние харьковчане.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчин. Следственные действия продолжаются.
Звезды обещают спокойствие и тишину. Любые виды интеллектуального отдыха подойдут. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
влажн.:
давл.:
ветер: