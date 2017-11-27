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27.11.2017  16:52   

На Баварии разбили и подожгли иномарку

Полицейские задержали мужчин, которые подожгли автомобиль.


// Патрульная полиция

26 ноября около 23:40 в полицию сообщили, что на Ново-Баварском проспекте, 101 двое неизвестных разбили автомобиль марки Renault Kangoo и подожгли сиденья.

Прибывшие на место патрульные увидели поврежденную машину, которая горела. Полицейские сразу вызвали бригаду ГСЧС, сотрудники которой потушили пожар.

В результате происшествия никто не пострадал.

Полицейские установили, что стекло в автомобиле разбили двое неизвестных в масках.

С помощью граждан работникам полиции удалось быстро задержать лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 19 и 21-летние харьковчане.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчин. Следственные действия продолжаются.

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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