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27.11.2017  17:20   

В Харькове перекрыли канал незаконной переправки через границу людей (ВИДЕО)

Правоохранители провели задержание с целью документирования противоправной деятельности организатора канала незаконной миграции.


// Госпогранслужба

26 ноября общей межведомственной группой на направлении украинского пгт Чугуновка и российского Веригувка, в 10 метрах от линии границы, был задержан гражданин Украины.

Житель Харьковщины 1987 года рождения пытался незаконно переправить через границу в РФ двух граждан Украины.

Также правоохранители задержали организатора этой сделки, жительницу Харьковщины, с суммой в 1500 долларов США, которые она получила за незаконную переправку двух граждан Украины.

Организатору и переправщику сообщено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч 2. ст.332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу». Продолжаются следственные и оперативные мероприятия.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  нелегалы, пограничники, харьков
 
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