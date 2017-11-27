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27.11.2017  18:49   

В Купянске во время пожара погиб мужчина

27 ноября в 6:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Украинской, 4.


kharkiv.dsns.gov.ua
Когда по указанному адресу прибыл дежурный караул 44-й Государственной пожарно-спасательной части, стало известно, что возгорание произошло в деревянном доме размером 4х5 м. Соседи, которые заметили возгорание, рассказали спасателям, что внутри должен находиться 57-летний мужчина.
 
«Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в аппаратах для защиты органов дыхания вошли в задымленный дом, и нашли в одной из комнат бесчувственное тело мужчины. На тот момент он уже не подавал признаков жизни. Огнем были охвачены внутренние деревянные конструкции дома и мусор на площади около 20 кв.м. В 6:55 спасателям удалось локализовать пожар. Его ликвидация произошла в 10:15», - информируют в пресс-службе ГСЧС. 
 
К ликвидации пожара привлекалось 6 человек личного состава ГСЧС и 3 пожарных автомобиля. По словам соседей, погибший проживал один, систематически злоупотреблял спиртными напитками и любил курить в постели.
 
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, курение, харьков, купянск
 
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