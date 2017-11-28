28.11.2017 10:39

Полиция задержала группу квартирных воров (ФОТО)

За совершение ряда краж разоблачены четверо жителей города Первомайский в возрасте от 16 до 26 лет.



// Нацполиция

Мужчины повреждали окна или двери и проникали в чужие домовладения, гаражи и магазины, откуда похищали имущество.



Злоумышленников задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Ими оказались двое 18-летних, 16 и 26-летние жители города Первомайский.

Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



Похищенные вещи изъяты и возвращены потерпевшим.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.