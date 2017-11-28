Полиция задержала группу квартирных воров (ФОТО)

За совершение ряда краж разоблачены четверо жителей города Первомайский в возрасте от 16 до 26 лет.
Мужчины повреждали окна или двери и проникали в чужие домовладения, гаражи и магазины, откуда похищали имущество.
Злоумышленников задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Ими оказались двое 18-летних, 16 и 26-летние жители города Первомайский.
Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Похищенные вещи изъяты и возвращены потерпевшим.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
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