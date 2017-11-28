 
Главная Новости Криминал и происшествия Полиция задержала группу квартирных воров (ФОТО)
28.11.2017  10:39   

Полиция задержала группу квартирных воров (ФОТО)

За совершение ряда краж разоблачены четверо жителей города Первомайский в возрасте от 16 до 26 лет.


// Нацполиция

Мужчины повреждали окна или двери и проникали в чужие домовладения, гаражи и магазины, откуда похищали имущество.

Злоумышленников задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Ими оказались двое 18-летних, 16 и 26-летние жители города Первомайский.

Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Похищенные вещи изъяты и возвращены потерпевшим.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.11 Криминал и происшествия Под Харьковом обокрали женщину, занимавшуюся сетевым маркетингом 23.11 Криминал и происшествия В Харькове задержали грабителя, который поджидал своих жертв возле клуба 23.11 Криминал и происшествия Под Харьковом поймали мопедного вора
 
 

Видео

Адвокаты Кернеса: Документы, которые предоставляют представители прокуратуры в суде, не соответствуют требованию закона.
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 