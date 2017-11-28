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28.11.2017  11:59   

Под Харьковом фура перевернулась в кювет, водитель погиб

Авария произошла 27 ноября в 11.17 на окружной дороге возле фабрики «Филип Моррис».


// Facebook

44-летний водитель грузовика «МАН» возле перекрестка на Липцы не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники следственного управления и эксперты.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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