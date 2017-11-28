Под Харьковом фура перевернулась в кювет, водитель погиб

Авария произошла 27 ноября в 11.17 на окружной дороге возле фабрики «Филип Моррис».
44-летний водитель грузовика «МАН» возле перекрестка на Липцы не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники следственного управления и эксперты.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
влажн.:
давл.:
ветер: