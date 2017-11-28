Три дома, гараж и дача сгорели за сутки из-за печного отопления

За последние сутки на Харьковщине произошло не менее 5 пожаров, причиной которых стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Пожары зафиксированы в населенных пунктах Харьковского, Дергачевского, Коломакский, Змиевского и Балаклейского районов. Огнем повреждены 3 частных жилых дома, уничтожены гараж и дачный дом.
Самый большой из этих пожаров возник в селе Хроли Харьковской области, где на территории садового общества «Птицевод» горел дачный деревянный дом на площади 100 кв.м.
Пожар заметили соседи и вызвали спасателей.
В 12:41 из Харькова к месту вызова отправились 3 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. На момент их прибытия в доме полностью горела крыша и внутренние помещения.
Людей в доме не было.
Пожарные локализовали огонь в 13:10 и полностью ликвидировали его в 15:43.
Наиболее вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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