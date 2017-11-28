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28.11.2017  12:28   

Три дома, гараж и дача сгорели за сутки из-за печного отопления

За последние сутки на Харьковщине произошло не менее 5 пожаров, причиной которых стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.


// ГСЧС

Пожары зафиксированы в населенных пунктах Харьковского, Дергачевского, Коломакский, Змиевского и Балаклейского районов. Огнем повреждены 3 частных жилых дома, уничтожены гараж и дачный дом.

Самый большой из этих пожаров возник в селе Хроли Харьковской области, где на территории садового общества «Птицевод» горел дачный деревянный дом на площади 100 кв.м.

Пожар заметили соседи и вызвали спасателей.

В 12:41 из Харькова к месту вызова отправились 3 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС. На момент их прибытия в доме полностью горела крыша и внутренние помещения.

Людей в доме не было.

Пожарные локализовали огонь в 13:10 и полностью ликвидировали его в 15:43.

Наиболее вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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