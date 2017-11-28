28.11.2017 13:02

Неизвестная велосипедистка погибла на месте ДТП

Авария произошла около половины пятого вечера 27 ноября в Мерефе.



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54-летний водитель автомобиля «Toyota Rav 4» не справился с управлением и наехал на женщину в возрасте около 55 лет.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.



Установлено, что погибшая ехала на велосипеде без опознавательных знаков на неосвещенном участке трассы.



Сейчас принимаются меры для установления личности погибшей, проводится проверка.



Информация внесена в журнал единого учета правонарушений, решается вопрос об открытии уголовного производства.