 
Главная Новости Криминал и происшествия Неизвестная велосипедистка погибла на месте ДТП
28.11.2017  13:02   

Неизвестная велосипедистка погибла на месте ДТП

Авария произошла около половины пятого вечера 27 ноября в Мерефе.


// Facebook

54-летний водитель автомобиля «Toyota Rav 4» не справился с управлением и наехал на женщину в возрасте около 55 лет.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Установлено, что погибшая ехала на велосипеде без опознавательных знаков на неосвещенном участке трассы.

Сейчас принимаются меры для установления личности погибшей, проводится проверка.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.11 Криминал и происшествия Под Харьковом фура перевернулась в кювет, водитель погиб 27.11 Криминал и происшествия ДТП на Алексеевке: машина врезалась в столб, водитель в больнице 27.11 Криминал и происшествия Иномарки сыграли «в догонялки» на проспекте Науки
 
 

Видео

Адвокаты Кернеса: Документы, которые предоставляют представители прокуратуры в суде, не соответствуют требованию закона.
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 