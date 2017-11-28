Неизвестная велосипедистка погибла на месте ДТП

Авария произошла около половины пятого вечера 27 ноября в Мерефе.
54-летний водитель автомобиля «Toyota Rav 4» не справился с управлением и наехал на женщину в возрасте около 55 лет.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Установлено, что погибшая ехала на велосипеде без опознавательных знаков на неосвещенном участке трассы.
Сейчас принимаются меры для установления личности погибшей, проводится проверка.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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