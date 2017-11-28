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28.11.2017  13:33   

На Гоптовке задержали двух курьеров с «травкой» (ВИДЕО)

Почти 4,5 килограмма «травки» пытались пронести на себе через российско-украинскую границу два гражданина Украины.


// YouTube

Правонарушителей остановили вчера вечером в пункте пропуска «Гоптовка».

Во время погранично-таможенного контроля на двух 18-летних граждан Украины, которые шли пешком в Россию, сработала служебная собака, натренированная на поиск наркотического вещества. Для дальнейшего личного досмотра парней пригласили в служебное помещение.

Во время проверки выяснилось, что молодые ребята несли на своем теле полиэтиленовые пакеты, закрепив спортивными поясами. Распаковав их, правоохранители обнаружили вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения, вероятнее всего - марихуану, общим весом около 4,5 килограмма.

Уже во время проведения дальнейших проверочных мероприятий сотрудникам Харьковского пограничного отряда стало известно, что перенести пакеты в России молодые согласились за денежное вознаграждение по просьбе знакомого.

После составления необходимых процессуальных документов правонарушителей и изъятое наркотическое вещество передали представителям СБУ.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  наркотики, таможня, харьков
 
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