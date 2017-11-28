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28.11.2017  15:14   

В спортклубе на Салтовке поймали ночного вора (ФОТО)

Полицейские охраны «на горячем» поймали мужчину, который пытался обокрасть спортивный клуб.


police.kharkov
Как  сообщили в пресс-службе ГУНП, когда около 2:00 злоумышленник проник в спортивный клуб на улице Гвардейцев Широнинцев, сработала сигнализация. Правоохранители прибыли по указанному адресу и увидели на фасаде спортклуба отжатое металлопластиковое окно. В одном из залов полицейские обнаружили злоумышленника и задержали его.
 
Мужчина успел открыть сейф и забрать свыше 100 тысяч гривен. Кроме того, он спрятал в рюкзак 48 энергетических батончиков общей стоимостью почти 2 тысячи гривен.
 
Злоумышленником оказался 37-летний ранее судимый харьковчанин. По данному факту следственным отделом Московского ОП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
 
 
 
 
ФОТО:ГУНП
Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, спортклуб, харьков
 
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