28.11.2017 15:14

В спортклубе на Салтовке поймали ночного вора (ФОТО)

Полицейские охраны «на горячем» поймали мужчину, который пытался обокрасть спортивный клуб.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, когда около 2:00 злоумышленник проник в спортивный клуб на улице Гвардейцев Широнинцев, сработала сигнализация. Правоохранители прибыли по указанному адресу и увидели на фасаде спортклуба отжатое металлопластиковое окно. В одном из залов полицейские обнаружили злоумышленника и задержали его.

Мужчина успел открыть сейф и забрать свыше 100 тысяч гривен. Кроме того, он спрятал в рюкзак 48 энергетических батончиков общей стоимостью почти 2 тысячи гривен.

Злоумышленником оказался 37-летний ранее судимый харьковчанин. По данному факту следственным отделом Московского ОП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

ФОТО:ГУНП